Amadou Ba sur le franc CFA et ses inconvénients

Les avantages de nos économies pour rester dans la zone franc sont plus nombreux que les inconvénients. Il y a la stabilité, la maitrise de l’inflation et la disponibilité des réserves contrairement au problème de compétitivité, car arrimée à l’euro qui est une monnaie forte. C’est le tableau dressé par le ministre de l’économie sur le maintien de nos économies dans la zone franc. Selon lui, pour comprendre les soubassements sur la question du franc Cfa il faudra explorer deux zones : l’UEMOA et la CEMAC.



Pour Amadou Ba, les fondements sont solides dans la zone UEMOA pour preuve les réserves existent et la croissance est au rendez-vous. Seulement dans la zone CEMAC c’est assez complexe car le débat porte sur la problématique du maintien de la convertibilité. Selon toujours le rapport, la parité fixé comporte des limites liées notamment à l’incapacité pour les États d’user dans leur politique, de l’instrument monétaire ou aux contrecoups de l’arrimage à une monnaie forte lorsque celle-ci s’apprécie en particulier au plan de la compétitivité des exportations. Toutefois précise t-il les inconvénients sont largement contrebalancés dans le cas de nos petites économies par les avantages de stabilité macroéconomique.