Amadou Bâ à ceux qui disent que la croissance ne se mange pas : « Sans elle, on ne mangerait pas à sa faim »

Le ministre des finances est certain d’une chose : « le budget du Sénégal s’exécute dans un contexte favorable ». Dans le Grand Jury de ce dimanche dont il était l’invité, Amadou Bâ, après avoir rappelé l'importance du budget estimé à 3 360 milliards de francs Cfa, a tenu à répondre à ceux qui déclarent ironiquement que les chiffres généralement distillés par rapport au taux de croissance ne relèvent que de la supercherie et que ce taux ne se mangeait pas. « Sans croissance, est-ce qu’on pourrait manger? On ne mangerait pas à sa faim. Nous avons un objectif : aller à l’émergence et réduire la pauvreté. La croissance permet de mesurer l’évolution du PIB. Quand on a une croissance, on a du dividende, on collecte davantage de ressources…Nous avons une économie qui croît. Le Sénégal avait habitué le monde à une croissance de 3,8% et elle reposait sur deux ou trois secteurs…La Chine a aligné pendant 30 ans une croissance à deux chiffres pour être ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Le Président Sall a hérité d’un pays particulièrement difficile.... »

Par rapport aux démentis de l’opposition sur la véracité des chiffres, Amadou Bâ surprend avec un nouveau chiffre qui résulte des données semi-définitives de l’ANSD qui font état de 6, 8%. « On ne devrait pas douter des chiffres de ce pays ».