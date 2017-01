Amadou Ba : « Je n’ai qu’une seule ambition qui a guidé ma décision de militer à l’APR : travailler à la réussite du Président Macky Sall »

« Je n’ai qu’une seule ambition qui a guidé ma décision de militer à l’APR : travailler à la réussite du Président Macky Sall ». Ce sont les propos tenus par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan qui était interpellé par nos confrères de « Réussir » sur l’ambition qui lui était prêtée de vouloir diriger l’APR de Dakar.

En effet, dans une grande interview où il a fait le bilan de la politique économique de Macky Sall, Amadou Ba a fait des précisons à ce propos. « Vous savez, en matière politique, lorsque vous enregistrez de bons résultats, vous suscitez instinctivement des réactions et on vous prête des ambitions. Mais, en réalité, ma seule ambition c’est la croissance et l’émergence », a soutenu l’argentier de l’Etat.

Avant d’ajouter : « Je me suis lancé aux Parcelles Assainies parce que le Président de la République me l’a demandé. Si demain, il me demande de militer à Grand-Dakar où je suis né et j’ai grandi, je m’exécute. S’il me demande d’aller en complément d’effectifs ailleurs, je le ferai également. S’il me demandait d’arrêter mon engagement politique, je n’hésiterais pas une minute. C’est Macky Sall qui est élu. En démocratie, la légitimité est avant tout élective. Macky Sall est l’élu du peuple. Donc la légitimité, l’ambition et la vision pour le Sénégal est son pouvoir propre. C’est lui qui définit la vision, nous sommes tous des exécutants pour matérialiser sa vision. Donc, je n’ai pas d’autre ambition que de l’accompagner dans la mise en œuvre de cette vision pour la croissance et l’émergence du Sénégal. »