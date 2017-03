Aly Ngouille sur l'affaire Khalifa Sall : " La caisse d'avance n'est pas une caisse noire pour l'utiliser n'importe comment "

Interrogé sur l'affaire Khalifa Sall et la caisse d'avance, le ministre de l'Industrie et des Mines et par ailleurs maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye déclare que : "dans toutes les mairies qui existent au Sénégal, y'a que celle de Dakar qui a une caisse d'avance. Cette caisse est confiée à la mairie de Dakar pour certaines dépenses urgentes qui ne dépassent pas certains montants. C'est le ministre des Finances qui fixe les montants et lui, il ne doit pas dépasser ces montants là et après utilisation, il doit fournir des justificatifs pour que la caisse soit renouvelée. Une caisse d'avance n'est pas une caisse noire pour l'utiliser n'importe comment. C'est le DAF de la mairie qui a dénoncé sa pratique en disant qu'il lui remettait l'argent en main propre. Ce sont les révélations du Directeur administratif et financier de la mairie qui ont facilité l'enquête"