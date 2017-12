Aly Ngouille Ndiaye sur la distribution des cartes biométriques : « Au moment où je vous parle il n’y a pas une seule carte au ministère de l’intérieur»

La distribution des cartes biométriques et leur confection a fait couler beaucoup de salive lors du débat en plénière du budget du ministre de l’intérieur. Aly Ngouille Ndiaye ; ministre en charge du secteur a précisé que toutes les cartes ont été éditées. Et qu’il n’y a donc pas une seule carte qui traine dans les tiroirs de son département.

« Je suis là où on distribue les cartes d’électeur et celui qui veut les contester lorsque on ira aux concertations ce sera une occasion » a-t-il d’abord précisé à l’endroit de l’opposition.

Et d’enchainer en disant « on a voté une loi pour dire que si on n’a pas 4 millions d’inscrits sur le nouveau fichier, on votera avec l’ancien fichier. Dans mes sorties je n’ai jamais parlé de 4 millions de cartes confectionnées parce qu'il n’existe aucune élection au Sénégal où on a eu 100% de cartes distribuées. Lorsque j’ai pris le relais d’Abdoulaye Daouda Diallo il y avait plus de 4 millions de cartes distribuées. Précisément 4.178.000 cartes au 29 Juillet 2017 c’est cela la vérité. Lors des élections législatives l’objectif était 4 millions d’inscrits et on a eu 6 millions. On a donné aux gouvernances plus de 5 millions de cartes éditées. On reconnait que lorsqu'on allait aux élections il y avait 800.000 cartes à éditer. Et cela a été fait. Et ne ce moment il n’y a pas une seule carte au ministère de l’intérieur. Le taux de distribution lors des élections étaient de 84% » a-t-il dit face aux parlementaires.