Aly Ngouille Ndiaye en rassembleur : “Au propre comme au figuré, je suis un bon berger...”

Le ministre de l'Intérieur continue de croire que la partie de l'opposition sénégalais ayant boycotté les discussions autour du processus électoral reviendra à de meilleurs sentiments. Au terme des discussions qui ont tiré en longueur puisque pas moins de 68 ont pris la parole, Aly Ngouille Ndiaye n'a pas manqué de faire à nouveau un clin d’œil à Wade et Cie. “Au propre comme au figuré, je suis un bon berger et je tacherai à ce que le troupeau revienne avant de me coucher”, assure t il dans un métaphore chargée de sens.

C'est pour le ministre une manière d'inviter la frange de l'opposition qui a décliné son offre à la table des négociations. “Des partis ont choisi de ne pas venir échanger avec nous mais nous ne fermons pas la porte. Nous allons continuer à les inviter à la table parce que comme on le dit, même les guerres se terminent autour d'une table. Si nous avons l'intérêt du Sénégal en ligne de mire, nous devons pouvoir nous retrouver autour de l'essentiel”, sermonne t il les boycotteurs.