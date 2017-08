Allyson Felix devient l'athlète la plus médaillée de l'histoire des Mondiaux

Achevant ses Mondiaux de Londres par deux relais en or (4x100m et 4x400m), Allyson Felix est devenue dimanche l'athlète la plus médaillée de l'histoire aux Mondiaux d'athlétisme. Douze ans après son premier podium à Helsinki en 2005 (200m), l'Américaine totalise désormais 16 médailles (9 en or, 5 en argent, 2 en bronze), dont quatre sacres individuels. A 31 ans, et alors que sa carrière n'est pas encore terminée, la sprinteuse californienne devance ainsi deux autres légendes de l'athlétisme, Usain Bolt et Merlene Ottey (14 médailles chacun).