Allemagne : Leroy Sané forfait pour la Coupe des confédérations

L’Allemand Leroy Sané a déclaré forfait pour la Coupe des confédérations en Russie, ayant choisi de profiter de l’été pour se faire opérer d’un problème nasal.

L’ailier de Manchester City ne participera ni au tournoi ni aux deux matches précédents, un amical au Danemark (6 juin) et une rencontre de qualifications pour la Coupe du monde 2018 face à Saint-Marin, quatre jours plus tard.

«J’aurais vraiment voulu aller en Russie, a expliqué le joueur (six sélections). J’ai décidé, après avoir parlé avec mon médecin, de profiter de la trêve estivale afin de pouvoir démarrer la prochaine saison sans gêne.»

L’Allemagne, championne du monde en titre, affrontera le Cameroun, l’Australie et le Chili en phase de groupes de la Coupe des Confédérations (17 juin – 02 juillet).



France Foot