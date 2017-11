Alioune Sarr sur la baisse des prix : " On a beaucoup fait de 2012 a 2017 "

De 2012 à 2017, beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement de Macky Sall pour améliorer la politique de stabilisation des prix et de l'offre.



Alioune Sarr qui a rappelé cette préoccupation importante des sénégalais, affirme que la sécurité des consommateurs dépasse les clivages politiques. Et que cet engagement du chef de l'État a été et continue d'être matérialisé sur le terrain.