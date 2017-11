Alioune Sarr sur l’incendie qui a ravagé Pac Lambaye : « Nous avons trouvé à l’intérieur une station d’essence et des cuves de gaz oïl »

Venu représenter le gouvernement à Pikine, le ministre Alioune Sarr a félicité les forces de défense et de sécurité. Notamment les sapeurs-pompiers. A l’en croire, les dégâts auraient pu être plus énormes. « Nous avons trouvé à l’intérieur une station d’essence et des cuves de gaz oïl. Heureusement que les sapeurs, avec un grand professionnalisme, ont pu circonscrire le feu autour de cela. Parce que si le feu avait atteint ces instruments-là vous voyez ce que cela aurait pu faire. Avec les fils de haute tension qui traversent la zone », a alerté le ministre du Commerce. « C’est grâce à tous ces efforts qu’il n’y a pas eu de victimes humaines. Parce qu’à l’intérieur, il y a des habitations », se réjouit M. Sarr. Il a exhorté les acteurs du secteur informel à aller rencontrer les services de l’Etat en souscrivant à l’assurance