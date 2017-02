Alioune Sarr rassure sur l’approvisionnement en denrées de première nécessité

Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a annoncé, dimanche, à Touba, une série de mesures prises par son département ministériel pour pallier les pénuries des denrées de première nécessité.



En visite à Touba, il a indiqué que des réajustements seront effectués dès lundi pour l’approvisionnement du marché dont le gouvernement surveille l’évolution.



Il a promis que des solutions seront apportées à l’approvisionnement des consommateurs en riz. "Aujourd’hui, l’Inde est en période de récolte et en fin février les premiers bateaux de riz seront au Sénégal et les prix stabilisés", a-t-il expliqué.



Il a rappelé que le riz homologué au Sénégal est le riz brisé d’origine indienne, vendu à 260 francs CFA le kilogramme, au contraire des riz pakistanais et brésilien qui, eux, ne sont pas homologués.



En ce qui concerne le sucre, il a souligné qu’il n’y a aucun problème de prix. Selon lui, les Sénégalais consomment 12.000 à 15.000 tonnes de sucre en période de pointe, comme le Ramadan.



’’Au mois de janvier 2017, nous avons constaté une sortie de 23.000 tonnes de sucre. Le cours mondial a fortement augmenté (de 300 dollars à 500 dollars)’’, a-t-il relevé. Il a révélé que "les pays voisins du Sénégal qui s’approvisionnent sur le marché international se tournent vers le marché sénégalais, où le sucre est moins cher".



S’agissant de l’huile de palme, Alioune Sarr a signalé qu’il y a une hausse de 41% sur le marché international. Le prix de l’huile de soja (dosette), qui est homologué à 260 FCFA, a augmenté de 20 % à 25% sur le marché.



Interpellé sur le fer, M. Sarr a rappelé la "nouvelle norme" qui fixe le diamètre, la longueur et la résistance et mis en exergue la "démarche inclusive" qui a permis, aujourd’hui, d’avoir un fer normalisé. "Naturellement, l’ensemble des industries du Sénégal et l’ensemble du fer importé est soumis à cette nouvelle norme", a-t-il expliqué.