Alioune Sarr finalise le projet de statuts de la Chambre de Commerce et des Services

Un atelier s’est tenu ce jour à Dakar avec l’ensemble des secteurs du privé et des présidents des chambres de commerce, sous la présidence du ministre du commerce Alioune Sarr. Cet atelier prévu jusqu’à demain, permettra de valider le projet de statuts de la Chambre de Commerce et des services. Le projet de loi déjà voté est dans une démarche inclusive, et cet atelier va finaliser ce projet de statuts qui sera traduit en décret soumis au chef de l’Etat.