Alioune Aïdara Niang, Gouverneur de Saint-Louis : “L'Agrobusiness à Saint-Louis, c'est 650 milliards FCFA et 10 000 emplois”

Après Louga qui a ouvert le bal hier mardi, un Comité régional de développement s'est tenu mercredi 25 à l'initiative de l'Agence de l'Aménagement du territoire. A cette occasion, le bilan diagnostic du Plan national d'aménagement du territoire a été exposé aux acteurs territoriaux pour des observations à même d'aider dans la phase de formulation.

Concernant Saint Louis, les travaux de l'Agence de l'aménagement du territoire que c'est une région faiblement arrosée mais qui est tout de même dotée de ressources d'eau très importantes. Le bilan diagnostic qui constitue 80% du Pnadt a confirmé la présence dans la partie ouest de la région de champs pétrolifères mais aussi de gisements de gaz. Le document présenté par l'Anat sous la direction de Mamadou Djigo a aussi révélé que jusqu'à 2013, les populations locales avaient tendance à migrer vers les autres régions du Sénégal.

Mais pour le Gouverneur qui a présidé la séance, la tendance a été renversée grâce à la grande offensive de l'Agrobusiness qui, selon lui, ne pèse pas moins de 650 milliards de FCFA pour 10 000 emplois. A cela, poursuit le gouverneur, les efforts de l'Etat du Sénégal dans le cadre du PUDC et du PUMA pour fixer les populations dans les zones de terroir. “En corrigeant les disparités”, explique Alioune Aidara Niang selon qui, les femmes et les hommes qui peuplent cette région ne font plus 30 ou 40 kilomètres pour chercher de l'eau. “Vous prenez l'Ile à Morphil, elle n'a jamais obtenu un mètre de goudron, aujourd'hui c'est 247 milliards de FCFA que l'Etat va y investir”, exhibe t il comme preuve des efforts de l'Etat pour endiguer l'exode rural mais aussi la migration.