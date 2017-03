Aliou Sall descend Barthélémy Dias : « Les propos d’un apprenti politicien affublé d’un criminel ne m’ébranlent pas »

Le maire de Guédiawaye Aliou Sall a apporté la réponse à Barthélémy Dias, cet après-midi lors d’une manifestation pour la célébration du 8 Mars. Ce dernier avait demandé hier lors de l’audition du maire de Dakar Khalifa Sall, aux populations de cette localité de barrer la route au frangin du Chef de l’Etat.



Selon Barthélémy Dias, le maire de Guédiawaye serait dans la logique de briguer le suffrage des sénégalais lors des législatives pour s’installer à l’Assemblée et ensuite accéder à la magistrature suprême.







Mais pour Aliou Sall, Barthélémy Dias est un « apprenti politicien » qui raconte sa vie.



« J’ai entendu dans la presse un « apprenti-politicien » qui s’appelle Dias dire qu’il demande aux populations de s’opposer à Aliou Sall. Je ne devrais même pas lui répondre, parce que les paroles d’un criminel ne valent pas que je perde mon temps » a-t-il commencé par dire. « Mais cela me rappelle quelque chose, lors des élections locales un politicien du nom de Jean Paul Dias avait aussi cette ambition de contrer ma candidature. Mais les populations de Guédiawaye ne l’ont pas suivi. Comment Barthélémy Dias peut-il réussir ce qu’une personne avec plus d’expérience n’a pas réussi ? C’est un apprenti politicien affublé d’un criminel »



Aliou Sall très en verve n’en restera pas là. Il a accusé Malick Gakou de vouloir procéder à un transfert d’électeurs pour gagner les prochaines échéances électorales. L’édile de Guédiawaye a révélé que de faux certificats de résidence seraient en train d’être confectionnés par Malick Gakou et Cie.



Il a fini par lancer un appel à la direction de l’autonomisation des fichiers à faire attention par rapport à ce début de fraude.



Le maire de Guédiawaye très content de la mobilisation et de la confiance que lui accordent les femmes, a annonce une ligne de crédit de 300 millions de nos francs aux femmes du département comme cadeau du 08 mars. En marge de cette cérémonie tenue tout au long du boulevard du bloc administratif archi-comble, la coordonnatrice des femmes de l’Apr Néné Fatoumata Tall Pca de la Lonase a offert 1000 cartes de la couverture maladie universelle pour les femmes et familles démunies du département. Le directeur général de la CMU, Lat Diop directeur de l’investissement, Adja Dieynaba Fall ambassadeur itinérant, les maires de communes Ndiarème Limamoulaye et de Médina Gounass entre autres personnalités ont pris part à cette rencontre.