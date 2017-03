Aliou Cissé sur la non sélection de Moussa Konaté : "J'ai fait le choix de le laisser avec son club "

En conférence de presse ce jeudi, Aliou Cissé a commenté la liste des 26 joueurs convoqués pour les matchs amicaux du mois de mars contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Sur la non-sélection de Moussa Konaté (FC Sion), le sélectionneur des Lions dit avoir échangé, réfléchi et fait un choix qu'il assume. " Moussa (Konaté) a toujours été sélectionné. Aujourd'hui, dans le souci de regarder d'autres joueurs, j'ai fait le choix de le laisser avec son club. Cela ne veut pas dire que les portes lui sont fermées. Il faut qu'il continue à travailler et quand l'équipe nationale aura besoin de lui, il va revenir. C'est ça une équipe."