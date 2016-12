Aliou Cissé sur l’absence de Lamine Sané : « Ça ne veut pas dire que la porte lui est fermée, c’est juste un choix sportif »

Le sélectionneur national Aliou Cissé a expliqué ce matin en conférence de presse, l’absence de l’ancien capitaine des Lions Lamine Sané sur la liste des 23 sélectionnés pour la CAN au Gabon. Selon lui, c’est un choix sportif qui s’explique par quelques problèmes rencontrés par le joueur.

« Il faisait partie des 33 joueurs présélectionnés, aujourd’hui j’en ai choisi 23. Mes rapports avec lui, vous les connaissez, il a été mon Capitaine et il le continue malgré son absence. Il a connu des moments difficiles, il s’est blessé souvent et a eu quelque problème avec des supporters. Il est revenu à un meilleur niveau, c’est vrai que l’équipe a pu gagner sans lui et progresser. On a un axe composé de Kara Mbodj et de Kalidou Coulibaly qui font un bon travail. Qu’il ne soit pas sur la liste ne veut pas dire que la porte lui est fermée, c’est juste un choix sportif ».