Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal : «Mon équipe a défendu et joué ensemble»

Pensez-vous que le résultat reflète le match ?



Ils ont eu des opportunités pour gagner le match. Nous aussi. Le match nul 1-1 est bon à la fois pour le Nigéria et le Sénégal. Mais le plus important n’est pas le résultat. On se prépare pour la Coupe du monde et on doit jouer contre des grosses équipes. Le Nigeria en est une. Le Sénégal aussi. Les gens ont vu un bon match aujourd’hui et c’est bien.



Qu’avez-vous pensé des jeunes lancés ce soir ?



Ils ont répondu présent. C’est aussi ça l’équipe du Sénégal : un réservoir de très bons joueurs, de jeunes joueurs. Nous sommes dans la continuité. Je pense que c’est important d’ouvrir le groupe à ces jeunes joueurs-là tout en gardant aussi une certaine stabilité. C’est ça aussi une équipe nationale. Garder l’ossature tout en pensant à l’avenir.



Quelles sont les satisfactions de cette rencontre ?



Le groupe. On avait un fil conducteur. Je l’ai toujours dit : le Sénégal n’arrivera à gagner que dans un projet collectif. Je crois que ce soir j’ai vu mon équipe défendre et jouer ensemble. Elle a réussi à mettre le ballon au sol. On n’a pas été mal dans le jeu, on s’est procuré des occasions. Le seul regret que j’ai c’est qu’on n’ait pas pu marquer plus de but. La satisfaction, c’est le comportement de mes joueurs sur le plan collectif.



Avant ce match, Mohamed diamé a annoncé sa retraite. Ça vous a surpris ?



Oui car tout le monde connaît ma relation avec les joueurs. Évidemment, je regrette cette décision. Mohamed est un jeune joueur. Un bon joueur. Le Sénégal a besoin de lui. Mais il a pris sa décision et je respecte cela.



Vous avez suivi la CAN des U20. Y a-t-il des joueurs sénégalais qui vous ont particulièrement impressionné ?



Oui, on a une bonne équipe de jeune. Mais ce sont des jeunes. Ils ont besoin de temps. Ils doivent prouver avant de venir avec nous.



Que pensez-vous des Nigérians après les avoir joués ?



Le Nigeria est une bonne équipe. Le Nigeria est un pays de foot, avec beaucoup de très bons joueurs. Ça a toujours été le cas, avec Jay-Jay Okocha, etc. On respecte cette équipe. Ils n’étaient pas qualifiés pour la dernière CAN mais c’est une bonne équipe qui a un futur. Le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, l’Algérie, c’est le futur du foot africain.



Le match a été très physique. Ce n’était pas un match amical si ?



C’était un derby ! C’est un gros match pour nous et je crois que c’était un gros match pour le Nigeria. C’était physique oui mais en même temps on a prouvé qu’on pouvait jouer au ballon.



