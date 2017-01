Aliou Cissé, sélectionneur des «Lions» : «Le groupe de 2015 n’est pas celui de 2017»

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé refuse toute comparaison entre la sélection sénégalaise de 2015, qui a été éliminée dès le premier tour de la CAN en Guinée-Équatoriale à celle de 2017 qui affronte demain dimanche la Tunisie à Franceville.



«Ce qui s’est passé (Can 2015), c’est il y a deux ans. Depuis que j’ai pris l’équipe, il y a une mentalité qui s’est installée. Le groupe de 2015 n’est pas celui de 2017», a tenu à préciser le technicien sénégalais lors d’un point de presse ce matin au stade de Franceville.



Revenant sur la rencontre proprement dite face aux Aigles de Carthage, Cissé dira : «nous abordons le premier match avec beaucoup de sérénité et de calme. Face à la Tunisie, c’est un match important. Comme pour toutes les grandes compétitions, il faut bien démarrer. Et nous comptons bien démarrer».



Toutefois, a-t-il tenu à préciser : «le résultat de demain (dimanche, Ndlr) est important mais pas décisif. Il y a deux matchs qui restent (Zimbabwe et Algérie, Ndlr). Toutes les équipes se valent. Il ne faut sous-estimer aucun adversaire».



Tout en refusant de trop s’appesantir sur son adversaire, Aliou Cissé dira toute de même que «la Tunisie ne peut pas se cacher». «Henry (Kasperzak) connait très bien le Sénégal (le Polonais a été sélectionneur des Lions de 2006 à 2008, Ndlr). Je connais aussi la Tunisie. Mais je ne parlerais que du Sénégal».



«Ce qui est sûr, c’est que c’est très difficile pour les grandes nations de football qui ont l’habitude des grandes compétitions», a expliqué le sélectionneur des «Lions», qui dira par la même occasion avoir juste «demandé aux joueurs de jouer et d’être calme, de ne pas penser à tout ce qui est à l’extérieur».



«Ils n’ont pas de pression. La seule pression qu’ils ont, c’est de faire leur métier. C’est une pression positive», a conclu l’ancien capitaine du Sénégal.