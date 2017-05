Aliou Cissé publie sa liste ce vendredi : Qui pour remplacer Sadio Mané ?

Victime d’une rupture des ligaments du genou gauche, Sadio Mané sera le grand absent contre l’Ouganda et la Guinée équatoriale. Auteur d’une fin de saison de feu avec 7 buts inscrits en 4 matchs, Keita Diao Baldé sera la tête d’affiche de la ligne offensive des Lions. il sera vraisemblablement soutenu par ismaïla Sarr, Opa Nguette, Babacar Khouma, Famara Diédhiou, Moussa Sow et Mame Biram Diouf.

Laissé en rade lors des deux dernières sorties des Lions, Moussa Konaté, redevenu efficace à Sion, espère effectuer son come back. Un appel à Moussa Koné du FC Zurich ou Mbaye Niang de Watford qui a récemment émis l’idée de jouer avec le Sénégal est également possible.

