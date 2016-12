Aliou Cisse publie sa liste ce vendredi: Quels lions pour la conquête du Gabon ?

L’attente est enfin terminée. Aliou Cissé publiera ce vendredi la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2017 au Gabon. une liste dans laquelle on ne devrait pas compter énormément de surprises. Le sélectionneur national va s’appuyer sur l’ossature des joueurs ayant permis au Sénégal de réussir le carton plein en éliminatoires de la CAN avec 6 victoires en autant de rencontres.



Parmi les joueurs les plus utilisés par l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodj Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Sadio Mané, Baldé Diao Keita, Mame Biram Diouf, Cheikh Ndoye, Mouhamed Diamé, Lamine Gassama ou encore Saliou Ciss feront sûrement partie de la conquête du titre de champion d’Afrique au pays d’Omar Bongo.



Pape Seydou Ndiaye est aussi bien parti pour être le 3ème gardien de but. Le jeune portier de NGB n’a plus quitté la Tanière depuis la double confrontation face au Niger (26 et 29 mars 2016), lors des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN. Il a aussi l’avantage d’effectuer une excellente entame de saison avec sa formation qui occupe provisoirement la tête du championnat local après sa large victoire d’hier sur Teungueth FC (5-1).



wiwsport