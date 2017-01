Aliou Cissé, coach des Lions : « C’était important de donner du temps de jeu et que tout le monde puisse être concerné »

Le coach des Lions Aliou Cissé a opéré des changements importants lors du dernier match de poule de l’équipe nationale. Pour lui c’était important de donner du temps de jeu à tout le monde.

« Comme j’ai eu à le dire en conférence de presse, gagner une Can ou aller loin, c’est le fait des 23 joueurs. Maintenant, passer des paroles à l’acte c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. J'ai donné la possibilité à d’autres garçons ce troisième match là, quand les garçons n’ont pas l’habitude de jouer c’est toujours compliqué. Je suis satisfait en tout cas du rendement de notre équipe. C’était important de donner du temps de jeu et que tout le monde puisse être concerné. A la fin de cette rencontre, la concurrence est ouverte parce qu'il y a eu de belles choses, c’est comme cela que l’on ira de l’avant », s’est t’il défendu en zone mixte.

Sur le quart de finale contre le Cameroun, les Lions indomptables partent avec la faveur des pronostics, a-t-il concédé.

« Il n’y a pas de revanche particulière à prendre, ils sont favoris, c’est une grande nation de football. Le Cameroun a un entraîneur très expérimenté, c’est à nous de préparer ce match sereinement et de nous hisser au niveau du Cameroun. Nous travaillons, en quart de finale on ne peut pas dire qu’une équipe est plus apte à gagner la Coupe, tout le monde est favori, il faut juste se préparer en conséquence ».