Aliou Cissé : « Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur le Nzalang nacional »

Dans quelle que soit la situation, « le plus important est de se focaliser » sur l’équipe du Sénégal et ses joueurs, a-t-il dit à l’APS.



« C’est vrai que les informations que nous avons de la Guinée Equatoriale datent de la CAN 2015 » dont elle avait atteint les demi-finales, ce qui représente « une grosse performance et pour tout cela, ils méritent tout notre respect », a déclaré le sélectionneur sénégalais.



La Guinée Equatoriale, opposée au Sénégal le 10 juin prochain, a dans un passé récent joué contre le Mali (en éliminatoires de la CAN 2017) et le Liban (en amical) tout récemment, a signalé Aliou Cissé.



« Il n’y a pas de grande différence sur la qualité de jeu, même si les joueurs ont changé. Il reste que ce sont des joueurs techniques, habiles avec le ballon et le sélectionneur n’a pas changé », a souligné Aliou Cissé.



Les joueurs équato-guinéens « restent très bons dans les espaces réduits », mais « nous devons plutôt nous focaliser sur notre propre jeu, parce que nous respectons tout le monde mais nous ne craignons personne », a dit le technicien sénégalais.



« Nous devons être dans la continuité de ce qui a été fait ces derniers temps, et j’ai beaucoup d’espoir que nous allons y arriver et atteindre tous les objectifs fixés à ce groupe », a ajouté le sélectionneur des Lions ;



Avant la rencontre contre la Guinée Equatoriale du 10 juin, les Lions seront opposés aux "Cranes" de l’Ouganda en match amical international, lundi prochain, au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.



