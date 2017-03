Aliou Cissé : « La Coupe du monde est un objectif primordial pour le Sénégal »

« C’est un objectif primordial. Ce groupe-là doit aller à la Coupe du monde, et nous travaillons tous les jours pour aller à la coupe du monde 2018. Nous avons confiance en nous, nous savons que nous pouvons y aller et nous allons faire ce qu’il faut pour y aller».



Il avance: «J’ai fait la coupe du monde et j’espère que ces gamins également la feront. Je ne doute pas de mon équipe. Battre le Burkina Faso à Dakar(le 28 août 2017), est un impératif. Faire un bon résultat chez eux aussi. Gagner contre le Burkina Faso nous donne la chance de continuer l’aventure. Si nous perdons, on sait que la suite va être difficile. Je le sais très bien et je me prépare pour cela ».