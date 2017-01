Aliou Cissé : « Il faut que certains garçons se remettent aussi en question! »

Le coach du Sénégal n’a pas mâché ses mots à l’issue du quart de finale perdu contre le Cameroun. Pour lui, il y a des joueurs qui devraient se remettre en question, surtout avec ce manque de solidarité offensive.

« Je pense que l’on avait la possibilité de gagner ce match là, mais comme vous le savez, le football se joue à deux. On a eu une équipe qui est venue et qui a refusé de jouer, qui a mis un bloc très dense, mais ce n’est pas une excuse, on a su à un moment rentrer dans ce bloc, manœuvrer sur les côtés, mais je crois aussi qu'à un moment l’on n’a pas pu jouer collectivement devant. Et cela c’est ce que je déplore un peu, seul on est rien du tout, il faut que certains garçons se remettent aussi en question et comprennent que c’est collectivement que l’équipe va marcher. Peu importe ce que l’environnement leur dit, si on leur fait croire qu’ils peuvent porter l’équipe nationale, ils se trompent. Ça ne date pas de ce match, c’est depuis le début de la CAN que l’on se complique la tâche tout seul. Il y a des matches que l’on peut tuer juste en glissant la balle à un coéquipier et on ne le fait pas ».