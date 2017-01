Aliou Cissé : « Comme un capitaine, Macky Sall a motivé les troupes….»

Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé a analysé le discours du Chef de l'Etat lors de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national. Selon lui, « comme un capitaine. Chef de l'Etat a su motiver les troupes.

« Le Président a motivé les joueurs, comme un manager, comme un leader, comme un capitaine et je pense que chaque joueur a besoin de ce message de soutien de son Président, et je pense que ce message va galvaniser davantage l'équipe nationale. J'ai eu occasion de venir chercher ce drapeau deux ou trois fois. Aujourd'hui c'est Cheikhou Kouyaté qui a eu cet honneur là. Et c'est vrai que la remise du drapeau c'est quelque chose de très fort. Nous ferons tout pour être à la hauteur de cet événement ».