Aliou Cissé : « C’est sûr et certains que la situation de nos gardiens de but est préoccupante »

L’entraîneur de l’équipe nationale, Aliou Cissé considère qu’il ne faut pas s‘inquiéter pour les gardiens Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye et Pape Seydou Ndiaye, même si leur situation en club est préoccupante. Face à la presse, ce vendredi, des journalistes ont soulevé quelques interrogations en lien avec l’état de forme des portiers de l’équipe nationale du Sénégal. Leur non-titularisation en club n’a fait que multiplier les inquiétudes du côté des observateurs.

Le coach des Lions s’en explique : « C’est sûr et certains que la situation de nos gardiens de but est préoccupante. Tout entraîneur aimerait voir, je ne dirais pas seulement les gardiens de but, mais tous ses joueurs compétitifs. Aujourd’hui, Khadim Ndiaye a quelques problèmes avec son club. Abdoulaye Diallo a été prêté pour qu’il puisse avoir du temps de jeu. Mais, ils s’entraînent normalement avec leur club et jouent avec les équipes réserves. Il n’y a pas de gros problèmes ».