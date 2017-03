Alerte: MU prépare son attaque pour Neymar !

Manchester United prêt à une nouvelle folie afin de se renforcer ! Le club anglais, après avoir déjà payé l'été dernier la somme record de 120 millions d'euros pour Paul Pogba, veut faire de Neymar sa nouvelle star, selon le site du journal catalan Sport, ce lundi.

Les Red Devils, parmi les plus riches du monde, élaborent en ce moment même une proposition que l'étoile brésilienne (76 sélections, 51 buts) ne pourrait refuser, tant économiquement que sportivement. Un contrat de rêve à hauteur de 25 M€ net par saison (il deviendrait alors le joueur le mieux rémunéré de la Premier League), soit quasiment le double de son salaire actuel du FC Barcelone ! Et l'opportunité de ne plus vivre dans l'ombre de Lionel Messi (en revanche, ils n'ont aucune garantie de disputer la prochaine C1…). Sa clause libératoire à 200 M€ ? Pas un problème non plus pour MU !

C'est José Mourinho qui est le principal investigateur de cette opération. Si ses dirigeants ont pris contact avec les représentants du joueur, lui l'a directement appelé. Et régulièrement. Une menace réelle plane sur le Barça. Déjà la fin de la "MSN" ?