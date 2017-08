Alerte : De faux billets de 10 000 frs en circulation dans Dakar

Le boutiquier A. Diallo a eu de la chance ce matin du Samedi 05 Août. En effet, c'est aux environs de 12h qu'une cliente s'est présentée dans sa boutique sis à Rufisque Ouest. Après avoir passé sa commande et qu'il ne restait plus qu'à passer à la caisse, la cliente lui remit un billet de 10 000 Fcfa. En bon commerçant, Diallo eut le réflexe de contrôler le billet et c'est ainsi qu'il se rendit compte que le billet était faux. Prise de panique, la cliente affirma que c'est sa tante qui l'avait envoyée. La question est de savoir combien de faux billets sont en circulation dans la ville et combien de commerçants se sont fait gruger? Alors attention!!!