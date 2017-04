Alassane Ouattara réfute l’information sur une dévaluation du CFA

La rumeur sur une éventuelle dévaluation du franc CFA est une "information fallacieuse" d’autant que la zone est bien gérée avec des réserves en devises "très importantes", a soutenu, lundi à Abidjan (Côte d’Ivoire), le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Dramane Ouattara.



C’est une "information fallacieuse" de faire circuler une rumeur sur une éventuelle dévaluation du franc CFA, selon le président en exercice de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).



Alassane Dramane Ouattara qui s’exprimait à la fin du Sommet extraordinaire de l’UEMOA qui a porté sur "la situation économique et financière de l’Union", a souligné que "la zone franc est bien gérée avec des réserves en devises très importantes, une croissance forte, une maîtrise de l’inflation et du déficit budgétaire".



"La dette extérieure est bien gérée avec une monnaie saine", a dit M. Ouattara, ajoutant que ’’le constat est que le CFA se porte bien et la preuve est qu’il dispose de 5 mois d’impression de réserve alors que la norme est de 3 mois".



Le chef de l’Etat ivoirien a en outre appelé à "faire attention aux dépenses de sécurité qui participent au développement au même titre que les dépenses d’investissement".