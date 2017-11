Alabama : Trump réaffirme son soutien à un candidat accusé d'agression sexuelle

Aux Etats-Unis, l'élection d'un sénateur de l'Alabama le 12 décembre prochain est cruciale. Si les Démocrates l'emportent, les Républicains ne disposeront plus que d'une voix d'avance au Sénat. Et si le Républicain Roy Moore sort vainqueur, ce sera l'absolution électorale d'un candidat ouvertement accusé d'actes pédophiles il y a une quarantaine d'année, et lâché par son parti à cause de ça. Depuis son golf de Floride, le président Donald Trump a réitéré son soutien au candidat républicain ce dimanche.