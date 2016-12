Akon investit 1 MILLIARD de $ pour aider l'Afrique: "J'ai commencé à me sentir coupable d'étaler ma richesse devant des gens qui souffrent" (vidéo)

Le rappeur Akon tente de venir en aide à l'Afrique depuis plusieurs années. L'artiste a accordé une interview à un journaliste de Virgin Radio. Il a expliqué comment il avait changé sa vision des choses en découvrant la réalité de ce continent. Il a réussi à investir 1 milliard de dollars pour aider les personnes dans le besoin. "Ça n'a pas été facile à mettre en place, mais on a réussi à récolter le premier milliard. On a de grands projets pour l'Afrique. Les gens ont besoin d'électricité, d'eau courante et d'infrastructures de base", détaille la star avant d'ajouter: "Il y a beaucoup de progrès à faire dans plusieurs endroits du monde. Les gens ne sont pas au courant car ils prennent ce qu'ils ont pour acquis. Ils n'ont pas forcément connu la pauvreté. Quand tu as l'occasion de voyager et de voir cette misère, tu veux trouver un moyen de faire quelque chose", a confié l'artiste.





"J'ai décidé d'utiliser cet argent pour aider mon prochain"



Le chanteur a également parlé de sa vision du monde. Celui qui se contentait de rouler en Lamborghini au début de sa carrière, a complètement changé sa façon de voir les choses depuis ses premiers voyages. "J'étais comme ça avant, mais ce n'est plus du tout mon délire. Avec le temps, j'ai compris qu'il y avait tellement de choses à faire et beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide. J'ai commencé à me sentir coupable d'étaler ma richesse devant des gens qui souffrent. J'ai visité des villages en portant des boucles d'oreilles ou des montres à 50.000 dollars alors que des gens souffraient devant moi, j'ai fini par me dire que tout cela était inutile. Quand tu y penses, ce n'est que du tape-à-l'œil. Ça ne sert à rien. J'ai décidé d'utiliser cet argent pour aider mon prochain", a ajouté l'interprète de Lonely.