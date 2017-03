Aissata Tall Sall à sa sortie de Rebeuss : " J'ai rencontré un Khalifa Sall courageux et déterminé "

Interrogé sur l'affaire Khalifa Sall, Me Aissata Tall Sall déclare que "j'étais à Podor pendant que cela arrivait. Je suis venue le voir aujourd'hui pour m'entretenir avec lui sur les charges qui pèsent sur lui. Khalifa Sall a été inculpé pour détournement de deniers publics, recel de deniers publics, escroquerie et association de malfaiteurs. Je pense qu'on ne pouvait trouver mieux pour le charger, et lourdement le charger. Mais en tant qu'avocat ce n'est pas ce qui peut inquiéter. Ce que nous faisons c'est d'abord regarder le dossier. Et je vous le dis, le Khalifa Sall que j'ai rencontré m'a expliqué et convaincu qu'il est victime d'une cabale. On cherche à le salir et à atteindre sa moralité. J'ai vu un homme courageux et dynamique avec lequel j'ai abordé l'aspect technique du dossier.

La question que les Sénégalais devraient se poser c'est qui a initié cette caisse d'avance qui existe depuis que la mairie de Dakar existe. Cette caisse, elle a fonctionné comme alimentant des fonds politiques. Khalifa Sall ne dira pas à qui ont été destinés ces fonds par descence et par respect de la dignité humaine.

Si le Procureur arrive à déterminer que Khalifa Sall a utilisé ces fonds à des fins personnelles, là, on parlera de détournement. Mais prendre le maire d'une ville et le mettre en prison comme ça alors qu'il est la représentation de la capitale c'est injuste!"