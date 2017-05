Aissata Tall Sall : « Khalifa Sall, Cheikh Bamba Dièye, Moussa Tine m’entendent parce que moi je ne triche pas avec la vérité »

« L’Initiative 2017 que nous avons portée sur les fonts baptismaux n’a jamais été un Mouvement de soutien même si je suis d’accord qu’on doit le soutenir. Moi, je ne le soutiens pas, je le défends. Je fais plus que de le soutenir quand j’ai appris que ce Mouvement, pendant que je vivais des moments de deuil, a été lancé pour devenir un Mouvement de soutien à Khalifa Sall et qu'il va dans Mankoo.

Pendant tout le temps que nous avons discuté, il n’a jamais été question pour nous de rejoindre Mankoo Taxawu Senegaal. C’est pourquoi, quand j’entends dire : ‘’Vous vous êtes démarquée de Mankoo’’... Non, je ne me suis jamais marquée dans Mankoo pour me démarquer de cette coalition. Je n’ai jamais été avec Mankoo. Nous étions avec cinq responsables politiques. Nous étions loin de cette vision.

Au contraire, nous étions partis pour nous assumer, pour être ce que nous sommes, c’est à dire une Initiative 2017 qui partirait à la conquête des suffrages des Sénégalais. J’ai assisté à tous les débats. Certains se sont déroulés chez moi. Il n’a jamais été question de Mankoo. Tous ceux qui pensent que j’étais dans un système et que je me suis retirée pour faire autre chose ont tout faux parce que ce n’est pas la vérité. Khalifa Sall, Cheikh Bamba Dièye, Moussa Tine m’entendent parce que moi je ne triche pas avec la vérité. »