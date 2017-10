“Aïssata Tall Sall, Bamba Fall, Barthélémy Dias et autres seront bientôt chassés du PS” Abdoulaye Gallo Diao.

En conférence de presse ce jour à la maison du parti, le forum des jeunes socialistes s'est exprimé sur la ligne d’action de certains de leurs camarades comme Aissata Tall Sall , Bamba Fall , Khalifa Sall , Barthélémy Dias , Idrissa Diallo et autres qui persistent dans leur délinquance politique, en sapant l’unité et la cohésion du Parti socialiste. Pour Abdoulaye Gallo Diao, ces derniers appartiennent à une mafia voire une association de malfaiteurs. De ce fait et pour lui, l’exclusion de ces ennemis du PS , reste et demeure plus que jamais une nécessité vitale et salvatrice pour le parti socialiste. Khalifa Sall, Bamba Fall , Aïssata Tall Sall , Barthélémy Dias et autres seront chassés du parti par le bureau politique et cela pour bientot ! lança t’il …