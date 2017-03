Airbus présente Pop-up, son concept de voiture volante

Le constructeur d'avion a fait sensation en présentant un concept de voiture volante au salon de l'automobile à Genève. La firme espère révolutionner les transports en ville avant 10 ans.



Des concepts de voitures volantes, il y en a eu depuis aussi longtemps qu'existent l'avion et la voiture. Cependant, celui-ci ne peut que piquer notre curiosité quand il est le fruit d'un géant de l'aviation et d'Ital Design spécialiste du design et de l'ingénierie automobile. L'Airbus Pop-up est sans doute une vision de ce que pourrait être le futur de nos transports en ville.



Un concept interdisciplinaire



Le modèle présenté au salon est modulaire ; plutôt que de mettre des ailes sur une voiture comme cela avait été le cas dans beaucoup de prototypes jusqu'à présent, Airbus a décidé de séparer les éléments terriens et aériens du véhicule. En d'autres termes, l'habitacle peut être amarré soit au châssis d'une auto, soit à des rotors pour le faire décoller. Le châssis électrique rappelle le concept Skateboard de General Motors qui intègre tous les éléments mécaniques à l'intérieur. Les rotors ressemblent comme deux gouttes d'eau à un drone géant. Enfin, pas besoin de passer une licence de pilotage car la voiture et les rotors seront autonomes.