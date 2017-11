Air Sénégal commande quatre Airbus A330-900 Neo au salon de Dubaï

Air Sénégal commande deux Airbus A330-900 NEO au salon de l'aéronautique DubaïAirshow https://t.co/vIWh6rTRas pic.twitter.com/glBDPu1diQ

Air Sénégal a commandé deux A330-900 Neo à Airbus et deux autres en option, la nouvelle version remotorisée du gros-porteur A330, qui contribueront à la croissance et à l’expansion commerciale future de la compagnie dans le cadre d’un protocole d’accord signé lors du salon de Dubaï, a fait savoir l’avionneur ce matin. Il s’agit du premier client de l’appareil en Afrique.La compagnie doit commencer à opérer en 2018. Elle se servira des gros porteurs pour développer des liaisons moyen et long-courrier.Le coût catalogue d’un A330neo est de 290,6 millions de dollars, mais les contrats sont toujours signés avec des rabais souvent conséquents.Air Sénégal ainsi devient la première compagnie africaine à sélectionner l’A330neo.Elle prévoit d’exploiter l’A330neo pour développer son réseau de lignes moyen et long-courrier, tout en tirant parti de ses technologies avancées et de son efficacité opérationnelle accrue.dakar-echo