Air Sénégal S.A : Un proche de Khadafi à la tête de la compagnie / Philippe Bohn, a-t-il été au cœur du financement de la campagne de Sarkozy en 2007 ?

Le nouveau directeur général de Air Sénégal S.A, Philipe Bohn, est un membre influent de la Françafrique. L’ombre est son domaine de prédilection et on l’appelle même « Monsieur Afrique » dans certains cercles fermés. Son nom a été cité dans l’affaire du financement présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Des perquisitions avaient même été menées chez Airbus, où il était directeur du développement, et à son domicile.

Il a été suspecté, en 2014, d’avoir touché des rétro-commissions suite à la vente à la Libye de 21 Airbus, en 2007. Des échanges téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son directeur de cabinet Michel Gaudin avaient mis le juge sur une piste sérieuse menant à Philippe Bohn.