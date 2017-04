Aimé Césaire, 9 ans après : Une vie, un destin (Reportage Vidéo)

Écrivain et homme politique martiniquais, l'homme aura marqué son époque avec une œuvre littéraire, traduite dans le monde entier. Poète et dramaturge, Aimé Césaire s'était retiré de la vie politique depuis quelques années, mais il reste une figure incontournable de l'Histoire martiniquaise et l'un des fondateurs de la pensée de la négritude. Il est mort le 17 avril 2008 à l'hôpital de Fort-de-France où il était hospitalisé depuis le 9 avril pour des problèmes cardiaques. Il avait 94 ans. En cette date anniversaire de sa mort, retour sur l’itinéraire de l’un des plus grands poètes du 20e siècle, dont la vision du monde et l’énergie créatrice ont marqué à jamais la littérature antillaise et mondiale.