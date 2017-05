Aide aux démunis : La Fondation « Bassirou Diagne» entame son opération solidarité

A quelques jours du début du Ramadan, la Fondation El hadji Bassirou Diagne Marème Diop est déjà sur le terrain du social. Perpétuant le legs de son père, l’ancien Grand Serigne de Dakar, Diallo Diagne a procédé à la distribution de denrées pour permettre aux 300 familles bénéficiaires d’entamer le mois béni sous de bons auspices. C’est ainsi que 25 kilos de riz, 10 kilos de sucre, la même quantité de farine et 5 litres d’huile ont été distribués aux familles bénéficiaires. La distribution des dons se fera sous forme de caravane dans les 92 maisons que comptent la Zone B et aussi chez les plus démunies des quartiers alentours.