Aide à la presse : 700 millions de francs CFA distribués à 203 organes de presse en 2016 (ministre)

L’Etat a partagé l’année dernière une enveloppe de 700 millions de francs CFA à 203 organes de presse a indiqué, jeudi, le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye.





Le ministre s’adressait aux députés à l’Assemblée nationale dans le cadre des questions orales posées au Premier ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne et son gouvernement.



Mbagnick Ndiaye a souligné que "67 organes traditionnels, radios et journaux ont reçu 471 millions frs CFA, 49 organes en ligne ont obtenu 97 millions et 87 radios communautaires se sont partagées 132 millions de francs CFA".



Selon M. Ndiaye, "les sommes accordées varient d’un organe à un autre et compte tenu du respect des critères".



Par ailleurs, le ministre de la Culture et de la Communication assure que le projet du Code de la presse est en "phase terminale" de son processus. "Des amendements ont été faits à ce projet lors de son examen il y a trois semaines en Conseil des ministres" a-t-il rappelé.



S’agissant de la révision de la Convention collective des journalistes, Mbagnick Ndiaye a estimé que les raisons de sa lenteur sont à chercher du côté des patrons de presse qui n’ont, selon lui, "pas répondu à la convocation du ministre du Travail".



"Le ministre du Travail avait pris en juin 2014 un arrêté pour une commission mixte tripartite entre Etat-patrons de presse et syndicats de presse, mais les patrons de presse ont tardé à répondre à la convocation du ministre" a dit Mbagnick Ndiaye qui ajoute qu’une autre réunion est convoquée pour le 25 mai prochain.



Le Premier ministre et les membres de son gouvernement ont à répondu aux 13 questions orales posées par les députés de l’Assemblée nationale lors de cette 7e séances de questions-réponses..