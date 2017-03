Aïda Mbodj remet sur la table de l'Etat la question du statut de l'opposition

La députée membre de l'opposition a remis sur la table le projet de réforme de la constitution engagé par le chef de l’Etat, et qui avait pour importance capitale, celui de la modernisation du rôle des partis politiques et du renforcement des droits de l’opposition et de son chef. Selon Aïda Mbodj, rien n'a été fait pour améliorer les rapports entre le pouvoir et l’opposition. Ce qui ne garantit pas les conditions d’un dialogue permanent.

Toujours selon Aïda Mbodj, la revue du code électoral, la fixation du nombre de députés, la date des prochaines élections et le montant de la caution n’ont toujours pas fait l’objet d’un consensus faute d’un dialogue franc et sincère entre le pouvoir et l’opposition .