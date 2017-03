Agriculture et élevage : Abdoulaye Baldé brûle la politique du Gouvernement actuel et donne des pistes de développement

En tournée à Kaffrine, le maire de Ziguinchor Abdoulaye a égratigné les politiques de développement du régime en place. L’agriculture et l’élevage a été longtemps au cœur de son discours. Et l’ancien ministre libéral a esquissé des pistes pour une modernisation de ces deux secteurs.

« Le Sénégal ne s’arrête pas à Dakar, il y a des projets importants mais qui ne sont pas pour le développement. On ne peut pas mettre 500 milliards sur un train qui ne desservira que la ville à Diass et c’est juste 15% de la population qui va prendre ce train. Il faudrait des programmes de développement pour développer de villes de l’intérieur. Kaffrine est une région qui produisait beaucoup d’arachide, on travaille à l’autosuffisance alimentaire mais il faut diversifier les cultures et chaque zone a ses avantages comparatifs » a-t-il fait savoir.

Il faut donc à Kaffrine que l’on revalorise la culture de l’arachide mais aussi les autres variétés ont prôné Baldé.

« Il ne faut pas toujours que l’arachide ne serve qu’à faire de la pâte, il faut moderniser l’agriculture de bout en bout, de la production à la transformation. Il faut des instruments modernes aux agriculteurs. J’ai discuté avec des paysans qui m’ont assuré que les semences sont de mauvaises qualités cette année. Et je pense que pour notre politique agricole les paysans doivent pouvoir stocker un capital semencier pour ne pas dépendre de l’extérieur »

A côté de l’agriculture il faut aussi aider l’élevage à se développer a dit Baldé. « Il faut de programmes de stabilisation du bétail. Depuis longtemps on constatait que les troupeaux faisaient de la transhumance, cela est révolue il faut donc une politique de breuvage, des bassins de rétention, revaloriser les vallées fossiles et permettre aux éleveurs de disposer de fourrage ».