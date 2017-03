Agression mortelle de l’étudiant marocain et d’un taximan : Le gang d’Aba Diédhiou écroué par le juge du 3ème cabinet

Après quatre retours de parquet, la bande à Aba Diédhiou désignée comme auteur des agressions mortelles de l’étudiant marocain Mazine Shakiri et du taximan Moustapha Tine a été écrouée hier. Aba Diédhiou dit Laye Sané et huit de ses acolytes ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du 3ème cabinet d’instruction. Le magistrat instructeur a retenu contre eux une kyrielle d’infractions dont l’association de malfaiteurs, vols multiples commis en réunion la nuit avec usage d’arme, de véhicule et avec violences ayant entraîné la mort de l’étudiant et du taximan, recel de malfaiteurs…



Le juge a aussi inculpé X et lancé des mandats d’arrêt contre six autres personnes identifiées comme membres du gang. Une bande démantelée la semaine dernière par des éléments de la Sûreté urbaine de Dakar et la Division des investigations criminelles. Trois des malfrats ont été interpellés au lendemain de l’agression de l’étudiant survenue à la Sicap le dimanche 26 février. Le mardi, des agents du groupe de recherche et d’interpellation de la Division des investigations criminelles (AGR/DIC) en patrouille ont interpellé deux individus faisant partie d’une bande de trois personnes en flagrant délit de vol. Ils ont attaqué deux Comoriens au niveau de la Zone A en leur arrachant leurs sacs et téléphones avant de fondre dans la nature. En se lançant aux poursuites des agresseurs, les limiers ont réussi à arrêter Aba Diédhiou (27 ans) et E. T. Diallo (25) ans communément appelé « Domoda ». Le troisième larron, Ibrahima Cissokho, sera appréhendé plus tard. Durant les interrogatoires, A. Diédhiou qui a été élargi de prison en janvier dernier après avoir purgé deux ans ferme, a avoué être l’auteur du meurtre de l’étudiant marocain Mazine Chakiri. Il a, en outre, reconnu sa participation à d’autres attaques commises contre les agences de transfert d’argent Wari, dans les quartiers comme Point E, Fass Delorme, Fann Hock. Il a également précisé devant les enquêteurs qu’il opérait de concert avec un gang composé de cinq personnes et ce, depuis 7 ans. En dehors de ses acolytes précités, il y a A. Ndiaye dit Laye Sané (pourvoyeur de scooters), et O. Faye alias « Sakète ». Ils opéraient le long du Canal 4, de Sacré-Cœur, de l’église Saint-Pierre et des deux voies de Liberté 6.

