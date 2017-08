Ag fédération de football aujourd’hui : Menaces sur la tenue de l’Assemblée ?

De sérieuses menaces planent sur la tenue de l’Assemblée Générale de la Fédération sénégalaise de football, prévue ce samedi au King Fahd. Pour cause, deux des candidats, Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte, récusent la commission électorale chargée d’organiser le scrutin et exigent l’audit du fichier qu’ils disent gonflé en faveur du candidat sortant, Me Augustin Senghor. Selon « l’Obs », ce dernier a simplement indiqué que ses deux rivaux font des prétextes pour trouver des problèmes là où il n'y en a pas.