Afrobasket féminin 2017 : le Sénégal va ouvrir et clôturer les phases de groupe

’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal va jouer en ouverture et en fermeture des phases de groupe de l’Afrobasket 2017 prévu à Bamako du 18 au 27 août, selon le tirage au sort et le calendrier des compétitions publics lundi.



Les Lionnes du Sénégal, championnes d’Afrique en titre, sont logées dans la poule B avec les équipes du Nigeria, de l’Egypte, de la Guinée, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Mozambique.



Elles vont descendre sur le parquet du Palais des Sports Salimatou-Maïga de Bamako, le 18 août, à 8h30 (GMT), contre la Guinée, en match d’ouverture de l’Afrobasket.



Leur deuxième match les opposera au Mozambique, le lendemain, à 20h45 (GMT). Les protégées de Moustapha Gaye vont ensuite croisent le fer avec la RDC, le 20 août.



Après une première journée de repos, les Lionnes reprendront du service, le 22 août, à 9h30 (GMT), face à l’Egypte, avant de clôturer les phases de poule, le 23 août, face au Nigeria.



Les quarts de finale de l’Afrobasket féminin se joueront à partir du 25 août. La finale de la compétition africaine se jouera le 27 août, au Palais des Sports Salimatou-Maïga