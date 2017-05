Afrobasket 2017: Les Lionnes débuteront contre la Guinée

Les Lionnes sont logées dans la poule B avec le Nigéria, l'Egypte, La Guinée, le Mozambique et le vainqueur de la zone 4. Le Sénégal disputera sa première rencontre contre la Guinée, lors de la première journée (18 août). En attendant la programmation des heures de compétitions découvrez avec Basket221, le programme des matchs du Sénégal mais également de toute la compétition.



18août : Sénégal vs Guinée



19août : Sénégal vs Mozambique



20août : Zone 4 vs Sénégal



22août : Egypte vs Sénégal



23août : Sénégal vs Nigéria



