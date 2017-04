Afrobasket 2017 : L’Angola décline aussi l’organisation

Cette fois, l’information ne souffre d’aucune rumeur. Puisqu’elle émane du secrétariat général de la Fédération angolaise de basketball. Selon M. Nelson Sardinha, la possibilité d’organiser la compétition sur le sol angolais était suspendu à la décision du gouvernement du pays.





« Nous avons reçu la proposition et on disposait de 10 jours pour donner notre réponse, vu qu’on devait présenter le projet à l’État angolais. Mais peut-être amenée à combler le vide sur son site officiel, et avec un certain optimisme, FIBA-Afrique a publié l’information sur sa page sans attendre la confirmation de l’Angola », a-t-il précisé dans les colonnes de angop.ao.

Au final, l’analyse du gouvernement angolais a débouché sur un refus du ministère angolais de la Jeunesse et des Sports.