Afrobasket 2017 - George Niang, Indiana Pacers, prêt à rejoindre les Lions

L'ailier des Indiana Pacers George Niang n'a jamais représenté le pays d'origine de son père, mais si le Sénégal parvient à améliorer son bilan de 1-2 durant la deuxième manche des éliminatoires régionaux, le joueur de 23 ans pourrait voir ses chances de disputer le FIBA AfroBasket 2017 à Brazzaville (19-30 août) augmenter de manière significative.



Le Sénégal devra battre le Cap-Vert, la Guinée et le Mali s'il entend décrocher un des deux billets en jeu pour la compétition en République du Congo.



Niang a confié les raisons de son intérêt pour le FIBA AfroBasket et de son envie de porter le maillot de la quatrième nation d'Afrique.



"Mon père est né et a grandi au Sénégal, et j'y suis allé avec lui à quelques reprises. Je suis fier d'être un des rares Sénégalais à représenter le pays en NBA et je serais fier de pouvoir jouer en équipe nationale", a-t-il déclaré sur le site de la FIBA.



"Maurice Ndour, Gorgui DIeng et moi sommes constamment en contact. Nous parlons de nos saisons, de nos vies et aussi de comment pourrait être l'été si nous jouions ensemble. Ce sont de bons amis. Gorgui nous donne des conseils sur le statut de joueur NBA, puisqu'il a déjà deux ans d'expérience à ce sujet. C'est bien que nous discutions assez régulièrement", poursuit Georges Niang.



"Mon père vient du Sénégal et mon agent a évolué en équipe nationale du Sénégal. Ils m'ont beaucoup parlé du basketball au Sénégal et en Afrique en général. Gorgui m'a expliqué le potentiel de la sélection sénégalaise et les possibilités de développement dans le pays et sur tout le continent. Je sais que l'AfroBasket est un tournoi très relevé. Ça va être une expérience d'apprentissage pour moi. Je viens pour apprendre des gars qui l'ont fait avant moi et jouer pour l'équipe nationale."



"Ça serait génial de pouvoir représenter une nation qui m'est si chère" déclare Georges Niang en conclusion.



FIBA