AfroBasket 2017 : La République centrafricaine décroche le dernier ticket

Le Tchad a pourtant mené de 7 points, arrivant à la mi-temps avec un avantage de 29-25. Mais le Centrafricain Michael Mokongo a ensuite décidé de prendre le match en main.



Le distributeur de 30 ans a terminé la partie avec 24 points et 8 passes décisives, envoyant l’ancien champion d’Afrique à la phase finale à 16 nations du FIBA AfroBasket 2017.



Mike Koibe, élément clé du Tchad au cours de ce barrage, a dû se contenter de 12 points avant de sortir pour cinq fautes. Le Tchad ne s’est jamais remis de sa sortie.



Grâce à cette victoire, la CAF finit ce barrage sur le bilan de 2-0, suite au succès de vendredi contre le Zimbabwe.



Le Tchad rentre au pays avec un bilan de 1-1, tandis que le Zimbabwe repart sans victoire (0-2).



En plus de se qualifier pour la compétition majeure du continent africain, la CAF s’est aussi assurée une place dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2019, où elle se retrouvera dans le Groupe D aux côtés du Sénégal, du Mozambique et de la Côte d’Ivoire.



Le tableau final du FIBA AfroBasket 2017 comprend ainsi le Nigeria (champion en titre), l’Angola, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Ouganda, le Mozambique, l’Afrique du Sud, la Guinée, le Rwanda et la CAF.



Source : FIBA