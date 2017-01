Afflux record de Gambiens à Kolda : 3318 réfugiés enregistrés dont 1468 à Kréwane où trois femmes ont accouché à leur arrivée

Selon l’Obs, ceux qui craignaient une crise humanitaire sans précédent, à la suite des déplacements massifs de populations Gambiennes vers le Sénégal, ont peut-être raison de tirer la sonnette d’alarme. Ces réfugiés Gambiens ont assailli les villages de l’arrondissement de Niaming. Le cumul des chiffres officiels fait un total de 3318 réfugiés répartis dans ces communes. Pour la seule commune de Kréwane, a confié hier le maire Boubacar Diallo, ils sont 1468, la plupart des enfants, des élèves, des femmes allaitantes et enceintes. « Trois femmes à terme de grossesse ont accouché de deux garçons et une fille, quelques instants après leur arrivée dans les villages d’accueil », apprend le maire de Kéréwane. Face à ce flux de déplacés, la municipalité, de Kéréwane qui polarise 106 villages, avec une façade frontalière avec la Gambie d’une quarantaine de kilomètres, a spontanément réagi pour assister les réfugiés et les familles d’accueil. Elle leur a octroyé 10 tonnes de riz et 300 litres d’huile. L’édile Boubacar Diallo a néanmoins souligné les difficiles conditions de vie dans des familles d’accueil débordées par l’afflux de réfugiés...